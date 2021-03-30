Тамбов, , 12:47 — REGNUM В футбольном клубе «Тамбов» расследуется дело о невыплате зарплат, сообщил 29 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора ФК Ольгу Коновалову.

По предварительной информации, игрокам не выплатили более 150 миллионов рублей.

Сотрудники следственных органов изъяли документы из офиса футбольного клуба.

Как уже сообщало ИА REGNUM, двух игроков ФК «Тамбов», Дмитрия Германа и Александра Еркина, подозревают в участии в «договорных» матчах и ставках на матчи команды. На время разбирательства их отстранили от работы.