Ростов-на-Дону, , 12:47 — REGNUM Жильцы общежития на улице Башкирской в Ростове-на-Дону боятся за жизнь и здоровье своих детей. В течение десяти лет они вынуждены жить в нечеловеческих условиях. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

Фотоснимки подтверждают, что в помещениях с потолка падает штукатурка. Настоящим испытанием становится непогода — укрыться от дождя в комнатах практически невозможно из-за протекающей крыши. Жильцы просят власти провести капитальный ремонт здания.

«Во время дождей взрослые объявляют комендантский час для детей, чтобы избежать их травмирования от падающей штукатурки с потолка. Уже написали жалобу в прокуратуру», — пишут подписчики паблика «Ростов Главный».