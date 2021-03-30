Нижний Новгород, , 12:57 — REGNUM Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев оценил меню в одной из нижегородских школ. Он заявил, что приятно удивлён качеством блюд, сообщает 30 марта пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Ивлев вместе с исполнительным директором Российского движения школьников (РДШ) Ириной Плещевой и активистами проекта «Шеф в школе» посетил школу №118 в Нижнем Новгороде. После дегустации школьного меню у него возникли замечания к вкусу и внешнему виду отдельных блюд, но в целом шеф-повар остался доволен.

«В нашей стране все возможно, если захотим мы и особенно если захотят наши дети», — сказал Ивлев.

Затем РДШ представило своё меню, особенности которого — возможность выбора альтернативных блюд, «интересные современные вкусы» и свежий подход к оформлению еды и посуды. Ивлев передал меню главе регионального Минобра Ольге Петровой для внедрения в школах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в России стартовал проект РДШ «Шеф в школе: Перезагрузка школьного питания», направленный на изменение подхода к школьному питанию.

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