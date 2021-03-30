Лобня, Московская область, , 12:57 — REGNUM Строительства первого этапа Северного обхода Лобни в Подмосковье планируется завершить в 2022 году. Об этом 30 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, на данный момент работы по этому объекту проводятся с левой и с правой сторон искусственного сооружения — со стороны микрорайона Луговая и со стороны Дмитровского шоссе. Забивка свай под опоры путепровода от общего объема выполнена на 70%.

«Параллельно проводится замена грунта, продолжается устройство временных дорог — ведется устройство временной дороги со стороны Дмитровского шоссе. Работы ведутся в графике», — заявил министр.

Завершение первого этапа строительства обеспечит жителей транспортной связью с Дмитровским и Рогачевским шоссе, избавив их тем самым от необходимости простаивать в пробках на железнодорожном переезде и позволит сократить время на въезд и выезд из города до 30 минут.

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