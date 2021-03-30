Токио, 30 марта 2021, 12:44 — REGNUM Индонезия и Япония планируют провести совместные военные учения в Южно-Китайском море на фоне растущей напористости Китая в регионе, сообщает Sindonews.
В Токио состоялась встреча глав МИД и министров обороны Индонезии и Японии.
Стороны договорились расширить сотрудничество в области обороны и начать совместные учения в Южно-Китайском море.
Индонезия и Япония призывают Китай не пытаться в одностороннем порядке изменить статус-кво в Южном и Восточно-Китайском морях.
Ожидается, что министры обороны подпишут соглашение, которое позволит Индонезии закупать вооружение у Японии. Это важная сделка для Индонезии, которой необходимо модернизировать свои военно-морские силы.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии раскритиковали взрыв, произошедший у католического собора в Макассаре.
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