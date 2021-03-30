Душанбе, , 12:44 — REGNUM Правительство Таджикистана выплатит часть долга компании «Таджикские железные дороги» (ТЖД) перед Эксимбанком Китая, пишет газета «Гудок».

Соответствующее постановление подписал президент республики Эмомали Рахмон. Согласно документу власти выплатят 286,4 млн сомоини ($25,12 млн). Выделенные средства компания вернет государству в течение пяти лет.

«Сейчас мы будем возвращать средства министерству финансов на таких же условиях, какие были у нас с Эксимбанком», — сказал первый заместитель начальника ТЖД Бахром Шодиев.

Напомним, в 2015 году Китай предоставил Таджикистану льготный кредит в размере $72 млн на строительство железной дороги Вахдат — Яван. Процентная ставка по кредиту составил 2% годовых.