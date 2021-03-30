Челябинск, , 12:49 — REGNUM Гибель женщины в Челябинске на пешеходном переходе попала на видеокамеры. Записи опубликованы в социальных сетях.

Пешеходный переход Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

На видео видно, что женщина переходила дорогу по «зебре». В этот момент её на огромной скорости сбил автомобиль. От удара женщина отлетела на несколько метров.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 29 марта в районе улицы 60-летия Октября, Женщина погибла. Водитель скрылся, но вскоре был задержан. Он был пьян.

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