Челябинск, 30 марта, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Гибель женщины в Челябинске на пешеходном переходе попала на видеокамеры. Записи опубликованы в социальных сетях.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пешеходный переход

На видео видно, что женщина переходила дорогу по «зебре». В этот момент её на огромной скорости сбил автомобиль. От удара женщина отлетела на несколько метров.

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Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 29 марта в районе улицы 60-летия Октября, Женщина погибла. Водитель скрылся, но вскоре был задержан. Он был пьян.