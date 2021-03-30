Гибель женщины на пешеходном переходе в Челябинске попала на видео
Челябинск, 30 марта, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Гибель женщины в Челябинске на пешеходном переходе попала на видеокамеры. Записи опубликованы в социальных сетях.
Анна Рыжкова ИА Красная Весна
Пешеходный переход
На видео видно, что женщина переходила дорогу по «зебре». В этот момент её на огромной скорости сбил автомобиль. От удара женщина отлетела на несколько метров.
Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 29 марта в районе улицы 60-летия Октября, Женщина погибла. Водитель скрылся, но вскоре был задержан. Он был пьян.