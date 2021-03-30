Ставрополь, , 12:42 — REGNUM В Ставропольском крае завершено расследование инцидента, произошедшего на мемориале «Вечный огонь» в Труновском районе. Молодой человек устроил танцы возле стелы «Вечная слава», установленной в память о воинах, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.

Следствие установило личность танцора лезгинки. Он оказался 16-летним жителем города Изобильного. В отношении подростка возбудили уголовное дело об осквернении мест захоронения, сообщили в пресс-службе СКР.

Как стало известно при его расследовании, инцидент произошел 16 января 2021 года. Подросток не только снял видео об осквернении мемориала, но и выложил его в соцсети, что вызвало возмущение граждан и послужило привлечением внимания правоохранительных органов.

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