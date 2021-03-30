Москва, , 12:41 — REGNUM На сегодняшний день, несмотря на некоторые успехи в урегулировании ситуации в Афганистане, остаётся актуальной необходимость предпринять максимум усилий для снижения уровня насилия в регионе. Об этом сегодня, 30 марта, выступая на министерской конференции «Стамбульского процесса» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Афганистан проходит через непростой этап своего развития. Военно-политическая обстановка в этой стране остаётся по-прежнему весьма тревожной. Регулярно происходят теракты, не исключен сезонный всплеск боевой активности», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров указал на необходимость «двигаться дальше в сторону скорейшего нахождения развязок по вопросам национального примирения и формирования широкопредставительных органов власти». Глава МИД напомнил, что 18 марта в Москве был проведён очередной раунд консультаций в рамках расширенной «тройки» с участием России, Китая, США и Пакистана, а также представителей властей Афганистана, афганских политических деятелей, талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и почетных гостей из Катара и Турции.

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«Исходим из того, что состоявшаяся между афганскими делегациями дискуссия придала дополнительный импульс переговорному процессу в Дохе», — добавил глава российского МИД.

Лавров также подчеркнул, что «Россия неизменно выступает за становление Афганистана в качестве независимого и самодостаточного государства, свободного от терроризма и наркотиков».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия подтверждает принципиальную линию на создание условий для национального примирения в Афганистане.