Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM Пандемия коронавируса позволила выявить точное количество безработных в Санкт-Петербурге. Если изначально органы госвласти знали о 10−15 тыс. незанятых, то в 2020 году их количество превысило 108 тыс. человек. К концу марта 2021 года число безработных сократилось и составляет около 50 тыс. человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 марта сообщила директор СПб ГАУ «Центр занятости населения» Юлия Горохова.



В Петербурге в 2021 году почти 50 тыс. жителей имеют статус безработных Стоп-кадр пресс-конференции «Интерфакс».

По ее словам, пик количества зарегистрированных безработных пришелся на начало октября 2020 года. Число петербуржцев, оставшихся без работы и вставших на учет в органах занятости, составляло 108 186 человек, при этом порядка 70% из них не работали уже в течение года.

«На сегодняшнее утро в Петербурге безработных у нас 49 600 человек. В базе вакансий у нас порядка 40 тысяч», — отметила Горохова.

Для того чтобы стабилизировать рынок труда, безработным гражданам, а также женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет, предлагается пройти курсы обучения. Направлений более десяти, среди них: транспортная и складская логистика, компьютерное конструирование в 3D MAX и AutoCad, управление многоквартирными домами, интернет-маркетинг и многое другое.

«Порядка тысячи человек уже направлены на обучение», — пояснила директор Центра занятости.

Также в городе на Неве два раза в год проходит «Ярмарка вакансий». Помимо прочего, Центр помогает подросткам от 14 до 18 лет временно трудоустроится. Так в 2020 году такой возможностью воспользовались порядка 9 тыс. человек, из них 430 — детей сирот, 119 — детей-инвалидов, 450 — детей, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В 2021 году уже трудоустроено тысячи подростков и на этом в Центре останавливаться не собираются.

Добавим, по данным портала SuperJob, в последние месяцы число вакансий в городе в сфере ЖКХ выросло в три раза, на рынке благоустройства — на 36%.

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