Санкт-Петербург, 30 марта 2021, 12:49 — REGNUM Пандемия коронавируса позволила выявить точное количество безработных в Санкт-Петербурге. Если изначально органы госвласти знали о 10−15 тыс. незанятых, то в 2020 году их количество превысило 108 тыс. человек. К концу марта 2021 года число безработных сократилось и составляет около 50 тыс. человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 марта сообщила директор СПб ГАУ «Центр занятости населения» Юлия Горохова.
По ее словам, пик количества зарегистрированных безработных пришелся на начало октября 2020 года. Число петербуржцев, оставшихся без работы и вставших на учет в органах занятости, составляло 108 186 человек, при этом порядка 70% из них не работали уже в течение года.
«На сегодняшнее утро в Петербурге безработных у нас 49 600 человек. В базе вакансий у нас порядка 40 тысяч», — отметила Горохова.
Для того чтобы стабилизировать рынок труда, безработным гражданам, а также женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет, предлагается пройти курсы обучения. Направлений более десяти, среди них: транспортная и складская логистика, компьютерное конструирование в 3D MAX и AutoCad, управление многоквартирными домами, интернет-маркетинг и многое другое.
«Порядка тысячи человек уже направлены на обучение», — пояснила директор Центра занятости.
Также в городе на Неве два раза в год проходит «Ярмарка вакансий». Помимо прочего, Центр помогает подросткам от 14 до 18 лет временно трудоустроится. Так в 2020 году такой возможностью воспользовались порядка 9 тыс. человек, из них 430 — детей сирот, 119 — детей-инвалидов, 450 — детей, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В 2021 году уже трудоустроено тысячи подростков и на этом в Центре останавливаться не собираются.
Добавим, по данным портала SuperJob, в последние месяцы число вакансий в городе в сфере ЖКХ выросло в три раза, на рынке благоустройства — на 36%.
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