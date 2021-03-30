Саратов, , 13:05 — REGNUM В Саратовском областном музее краеведения накануне состоялась презентация выставки «Соколы», «Орланы» и другие истории космической одежды», подготовленной московским музеем космонавтики к 60-летию первого полёта человека в космос. Посетить ее можно будет вплоть до 15 сентября, сообщает пресс-служба минкультуры области.

На выставке представлены экспонаты из фондов музея космонавтики, которые позволяют проследить эволюцию космической одежды на протяжении всей истории отрасли. Большая часть представленных предметов побывала в космосе. Также здесь можно увидеть одежду для полёта в космос — скафандры, предназначенные для защиты тела от условий космоса, а также одежда для повседневной носки на борту космической станции.

Представляя экспозицию, выступил председатель региональной организации ветеранов космодрома Байконур полковник военно-космических сил СССР Иван Баканов. Он подарил музею юбилейную медаль и книгу, выпущенные к 65-летию космодрома Байконур.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году исполняется 60 лет со дня первого полета человека в космос. В честь этого события в Саратовской области в апреле пройдет масштабные мероприятия. Так, на 10 и 11 апреля запланировали велопробег «Поехали!» и Саратовский марафон «Звездный путь».

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