Москва, , 12:37 — REGNUM Для того, чтобы реалистично оценить обстановку в Донбассе, логику рассуждений главы генштаба ВС Украины надо применить к самой Украине, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 30 марта, комментируя слова главы генштаба ВС Украины по поводу угрозы со стороны России.

Как ранее сообщало, в украинском генштабе вооружённых сил просчитывают любые варианты действий в Донбассе, в том числе наступление, заявил 29 марта главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак в интервью изданию «Гордон».

"Так, Хомчак говорит, что генштаб ВСУ «не наблюдает подготовки России к нападению на Украину». Угроза есть, продолжает украинский военный, но, судя по действиям России, «завтра войны не будет».

В то же время, судя по действиям Украины на линии соприкосновения в Донбассе, в непосредственной близости от которой Киев сосредоточил большое количество войск, вооружений и военной техники, украинская сторона готовится именно к войне. И эту угрозу наши соотечественники в Донбассе ощущают каждодневно и явно.

На мой взгляд, деятельность ВСУ вышла за рамки использования военной эскалации в качестве политического инструмента в процессе переговоров по Донбассу, тем более что там эта эскалация ничего не даёт.

Для начала войны не хватает какого-то дополнительного взаимного понимания между Киевом и Вашингтоном. Это хорошо, что его пока нет, и чем дольше продлится такое положение, тем лучше: время здесь работает против замысла «быстрого военного решения», сопряжённого с многочисленными жертвами.

Политического решения, однако, тоже не предвидится. Киев не собирается выполнять достигнутые в «нормандском формате» договорённости по выполнению Минских соглашений 2015 года, а Берлин и Париж побуждать его к этому отказываются.

Как бы то ни было, однако, в Киеве должны усвоить главное: Россия не допустит покорения Киевом Донецка и Луганска и проведения там запланированной этнической и политической зачистки», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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