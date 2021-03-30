Песчанокопский район, Ростовская область, , 12:37 — REGNUM На автодороге Ростов — Ставрополь произошло ДТП, в результате которого пострадали двое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 30 марта.

Авария случилась примерно в 8:05 мск на участке трассы в Песчанокопском районе. По предварительным данным, водитель Ваз-2107 превысил скорость, не выбрал безопасную дистанцию и в результате столкнулся с грузовым автомобилем DAF.

В результате пострадали водитель отечественного автомобиля и две девочки 2012 и 2014 годов рождения. По данному факту проводится проверка.

Автовладельцев призвали учитывать погодные условия и выбирать соответствующую скорость.