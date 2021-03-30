Гонконг, Китай, , 12:37 — REGNUM Намеченные на сентябрь 2021 года выборы в Законодательный совет Гонконга, будут перенесены на декабрь. Об этом 20 марта сообщил спикер местного парламента Эндрю Лян.

«Выборы в Законодательный совет состоятся в декабре», — сказал он на пресс-конференции.

Он уточнил, что изменение сроков связано с реформой избирательной системы в этом специальном административном районе Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин подписал Указы о внесении поправок в приложения I и II основного закона Китая о Сянгане (Гонконге), которые вносят изменения в избирательную систему этого специального административного района Китая.

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