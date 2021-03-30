Москва, , 12:36 — REGNUM По итогам 2020 года среди иностранных государств больше всего средств в Подмосковье инвестировала Германия. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Московской области.

Так компании из этой страны вложили в реализацию проектов на территории региона почти 10 млрд рублей. Второе место по объему инвестиций заняла Индия, чье организации профинансировали подмосковные проекты на 6,2 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Италия с 4,1 млрд рублей инвестиций.

«В семерку крупнейших инвесторов Подмосковья также вошли Франция, Бельгия, Азербайджан и США. Общий объем топ-7 стран по инвестициям в регион составил порядка 30 миллиардов рублей. Всего в Подмосковье инвестировали компании из 13 стран, которые вложили в свои проекты более 33 миллиардов рублей», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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