Новосибирск, , 12:34 — REGNUM Новосибирская область присоединилась к числу сибирских территорий, власти которых, согласно майским указам президента России Владимира Путина, разработали собственные программы по борьбе с бедностью. Как сообщает канал sibmbkmedia, на программу «Снижение доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума на период до 2030 года» чиновники рассчитывают потратить 250 миллиардов рублей.

По их мнению, эти средства позволят сократить количество тех, кто проживает за чертой бедности: с 15% до 7,6%. Добиться этого показателя власти рассчитывают путём доплат пенсионерам с низкими доходами до прожиточного минимума и за счет других мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее такие же программы разработали в Алтайском крае, Томской и Омской областях.