Минск, 30 марта, 2021, 12:34 — ИА Регнум. На этапе становления постсоветской Белоруссии необходима была концентрация полномочий у президента, чтобы «не допустить олигархии, обвальной приватизации и расслоения общества, выстроить ключевые институты власти». Теперь же у «молодого государства» иные реалии и от части президентских полномочий можно отказаться, заявил 30 марта Александр Лукашенко на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти. «Но четверть века — немалый этап развития. Тем более для такого молодого государства, как наше. Поэтому, как я говорил ранее, пришло время еще раз посмотреть на то, какие решения и на каком уровне должны приниматься», — цитирует выступление Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин

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Сейчас же, отметил Лукашенко, при сокращении части полномочий президента «не надо мгновенно, чохом все принимать», так как «должен быть эволюционный процесс». В частности, уверен он, однозначно за президентом должны остаться вопросы земельных отношений.

Лукашенко озадачил участников совещания такими вопросами: «Продуманы ли возможные риски? Не случится ли так, что через какое-то время в каждом регионе установится своя практика принятия решений и она будет отличаться? К чему это может привести в современном мире, мы понимаем. У меня тоже есть опыт: это было в России. И я помню молодого Путина, когда он только стал президентом после Ельцина, мы обсуждали этот вопрос: что ни регион (хотя в России это оправдано, она огромная страна), абсолютно разные решения. И в кучу собрать Россию многого стоило. Нам надо это или нет?»

Лукашенко подчеркнул: перераспределение полномочий должно происходить в тесной связке с неоднократно анонсированной им конституционной реформой. При этом он заявил: «Мы не должны принимать решения, которые в результате работы над Конституцией потом придется отменять или приводить в другое состояние. Поэтому надо будет тесно вести работу с Конституционной комиссией. И на основе новой Конституции мы должны прийти к выверенной и идеально продуманной вертикали власти с обновленными полномочиями».

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