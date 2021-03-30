Калуга, 30 марта, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Жителей Калужской области пригласили принять участие во всероссийской акции «Мечты о космосе», которая пройдёт с 10 по 12 апреля 2021 года. Акция приурочена ко Дню космонавтики и празднованию 60-летия полета в космос Ю.А. Гагарина, сообщили 30 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Admoblkaluga.ru

Задача акции «Мечты о космосе» — объединение граждан России с целью сохранения исторической памяти, вовлечения молодежи в творческую деятельность, популяризация современных достижений в космической сфере. Акция проводится в формате онлайн-мероприятий, в рамках, которых участники под единым хештегом #Мечтыокосмосе.

Для участия в акции необходимо опубликовать пост в социальных сетях, который будет содержать один из результатов участия в онлайн-мероприятиях и соответствующий заданию текст. Форматы онлайн-мероприятий: рассказ «Мечты о космосе»; рисунок про космос; фотокросс «Космос рядом»; видео «Космический кавер»; видео «Космическая поэзия»; челлендж «Первые в космосе»; флешмоб «Космический костюм»; «Космос своими руками»; челлендж «Космический рецепт»; онлайн-челлендж АССК России «Космический пульс России».

Старт акции состоится 10 апреля 2021 года в официальном сообществе «Привет, Россия!» в социальной сети «ВКонтакте» и в официальном сообществе всероссийского конкурса «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте», где будут размещены соответствующие публикации.