Воронеж, , 12:32 — REGNUM Партия в 27,5 тысячи комплектов вакцины против коронавируса поступила в Воронежскую область, сообщили 30 марта корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения региона. Таким образом, всего с начала массовой вакцинации от ковида Воронежская область получила более 165 тыс. комплектов вакцины.

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На 30 марта в Воронежской области прививки от коронавируса получили уже более 129 тыс. человек. В регионе работает 206 прививочных кабинетов и 96 мобильных прививочных бригад.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Воронежской области рассчитывают завершить план иммунизации населения от коронавируса к 1 сентября, до этой даты прививки должны получить 1 млн 148 тыс. человек, к 1 июня вакцинировать планируется 880 тыс. человек.