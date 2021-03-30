Томск, , 12:31 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 28 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 31 356. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 марта в областном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

После COVID-19 выздоровели 30 270 жителей региона, в том числе 38 — за сутки.

По данным оперштаба, в Томской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом. Все они входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям.

За весь период пандемии в регионе скончались 356 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Томской области было выявлено 24 носителя коронавируса, выздоровел 41 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом