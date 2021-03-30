Уфа, , 12:37 — REGNUM Усилить работу по обеспечению соблюдения санитарно-эпидемиологических требований для недопущения распространения коронавируса поручил чиновникам глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он сообщил 30 марта на оперативном совещании в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Он сообщил, что сотрудники контрольного управления администрации главы региона в ходе проверок установили, что в некоторых учреждениях Башкирии не соблюдают меры, введенные для недопущения распространения коронавируса. Было проверено 53 учреждения, из них санитарно-эпидемиологические меры не соблюдает в 15 объектах.

«Сейчас вновь большое количество государств переходят к полному локдауну, идет распространение инфекции. Как правило, там начинается, потом к нам это приходит. В каком-то смысле надо быть готовыми. И наше спасение — это соблюдение дисциплины, антиковидных правил и предписаний, а также вакцинация», — заявил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителей Башкирии начнут вакцинировать от COVID-19 на предприятиях.