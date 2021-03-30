Ярославль, 30 марта, 2021, 12:30 — ИА Регнум. 30 марта Ярославская областная дума утвердила новую должность в региональном заксобрании — «заместитель председателя думы — председатель комитета». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Александр Воробьев

Введение должности вызвало бурную перепалку между депутатами «Единой России» и оппозиции. Коммунисты и справедливороссы обвинили партию большинства в том, что новая должность вводится «Единой Россией» для решения внутрипартийных проблем.

«На наш взгляд, это нововведение позволит поднять статус одного из комитетов. Мы примем решение в будущем, какой из комитетов будет возглавлять заместитель председателя думы. Новых финансовых затрат по внедрению данных изменений не последует. Всё возможно будет в рамках существующей сметы исполнить», — сказал заместитель председателя думы Антон Капралов («Единая Россия»).

Лидер коммунистов вспомнил, что раньше областная дума обходилась и одним заместителем председателя.

«Не для кого не секрет, что сначала у нас была одна должность зама, потом две, потом для Терешковой создали третью должность, потом для знаковых фигур четыре стало. Теперь вопрос авторам — когда сейчас хотите пятую — чем руководствовались?» — сказал депутат Александр Воробьёв.

Антон Капралов заявил, что новая должность поможет поднять статус думы в целом. Депутат Шакир Абдуллаев (КПРФ) провел аналогию в работе думы и завода.

«Кто работал на заводе, кто работал на производстве, знает, что такое сдельная заработная плата. Если бы у нас в думе была сдельная зарплата — сидел бы один председатель. Издеваться над населением, которое налоги нам платит и при этом у них падают доходы восьмой год, при этом мы вводим новые должности — разбухли мы. От безделья что ли? Господа, ну так же нельзя», — сказал Шакир Абдуллаев.

В ответ «Единая Россия» упрекнула оппозицию, депутаты которой почти все работают на постоянной основе и получает зарплату из бюджета.

«Так, для справки, далеко не все члены фракции «Единая Россия» работают на трудоустройстве. Если проанализировать соотношение, например, у оппозиционных фракций — подавляющее большинство вас работают на постоянной основе и потребляют те налоговые поступления, которые у нас есть. Далеко не все депутаты от «Единой России» здесь на постоянной основе находятся», — сказал в ответ Антон Капралов.

Голосование прошло без сюрпризов — большинство депутатов поддержало введение новой должности.