Душанбе, , 12:30 — REGNUM Военно-политический кризис в Афганистане является не местной, а международной проблемой. Об этом 30 марта заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на конференции министров иностранных дел «Сердце Азии — Стамбульский процесс».

По его словам, Афганистан живет в нестабильности и постоянном конфликте более 40 лет из-за внешнего вмешательства во внутренние дела. Рахмон отметил общность культур народов Таджикистана и Афганистана.

«Поэтому естественно, что нам небезразлична судьба наших афганских братьев», — сказал таджикистанский лидер. Он добавил, что проводимый саммит будет способствовать решению проблем в Афганистане.

Отметим, первая конференция «Сердце Азии», известная как Стамбульский процесс, проведена в 2011 году. В мероприятии приняли участие министры иностранных дел 14 стран.