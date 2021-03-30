Москва, , 12:40 — REGNUM Рособрнадзор предложил сделать бессрочными аккредитации и лицензии для вузов. Инициативу в целом поддержали ректоры и проректоры российских университетов, сообщает 30 марта пресс-служба ведомства.

«Мы предполагаем, что и лицензирование, и аккредитация будут бессрочными», — сообщила замруководителя Рособрнадзора Светлана Кочетова.

Возможность введения бессрочных аккредитаций обсуждалась на совещании ведомства с руководством вузов. В целом предложенные им подходы нашли поддержку.

По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, при разработке новой модели аккредитации и лицензирования постарались максимально учесть пожелания вузов. Эта модель должна отвечать актуальным мировым тенденциям, при этом необходимо избежать ошибок 1990-х годов, когда тысячи учебных заведений торговали дипломами.

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