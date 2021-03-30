Москва, , 12:28 — REGNUM Новые выездные пункты вакцинации откроются в Москве с 31 марта, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

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Отмечается, что выездные бригады начнут работу в трёх центра государственных услуг «Мои документы».

В пресс-службе напомнили, что выездные бригады работают в городе уже более двух месяцев. Прививочные пункты открыты в местах массового притяжения жителей, например, в торговых центрах.

С 31 марта прививочные пункты откроются в центрах госуслуг Северное Тушино и Южное Тушино, а также районов Дмитровский и Ясенево, рассказали в комплексе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 11 человек с диагнозом COVID-19.

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