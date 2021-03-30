Сеул, , 12:33 — REGNUM Правительство Южной Кореи выразило глубокое сожаление по поводу реакции Пхеньяна на высказывания президента Мун Чжэ Ина относительно недавних северокорейских ракетных пусков. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства воссоединения Южной Кореи.

По их словам, некоторые выражения, использованные младшая сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, были чересчур резкими.

В министерстве подчеркнули, что в диалоге друг с другом стороны должны проявлять уважение при любых обстоятельствах, а также подтвердили намерение Сеула вести межкорейский диалог в рамках мирного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель заведующего отделом пропаганды и агитаций Центрального комитета Трудовой партии КНД Ким Ён Чжон назвала лидера Южной Кореи «американским попугаем» за то, что тот осудил ракетные пуски Пхеньяна.