Саранск, , 12:27 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 30 марта выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено также 37 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 19 014 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

За последние сутки в республике выписаны 39 человек, всего с начала пандемии выздоровели 16 999 жителей Мордовии. 202 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне было зарегистрировано два летальных случая, за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один житель республики.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1813 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 29 марта в инфекционных стационарах республики лечение получали 626 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1990 человек.