Ростов-на-Дону, , 12:26 — REGNUM В Ростовской области заявили о двукратном падении безработицы на Дону. В частности, речь идёт о 58,9 тыс. официально зарегистрированных безработных. Максимум, зафиксированный в Ростовской области в пандемийный 2020 года, составил 118,6 тыс. безработных.

«Сокращению численности зарегистрированных безработных способствовал весь комплекс мер, реализуемых службой. Это и материальная поддержка безработных граждан, и расширение банка вакансий, и проведение программ переобучения и профессиональной переподготовки кадров», — пояснил начальник региональной службы занятости населения Сергей Григорян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональная служба занятости населения предоставила отчёт, из которого следовало, что в Ростовской области за весь пандемийный 2020 год безработными были признаны 172 тыс. 89 человек, что почти вчетверо больше, чем в 2019 году. За этот же период в службу занятости населения с целью трудоустройства обратились 232 тыс. 432 человека.

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