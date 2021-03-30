Красногорск, , 12:29 — REGNUM В Подмосковье проверено и допущено к проведению весенне-полевых работ более 9 тысяч единиц сельхозтехники. Об этом 30 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, на данный момент в Подмосковье проведено свыше 10,5 тысяч технических осмотров самоходных машин

«Прежде чем все сельскохозяйственные предприятия региона приступят к весенне-полевым работам, необходимо провести технический осмотр сельхозтехники. Безопасная работа на тракторах, самоходных машинах, комбайнах и других сельхозмашинах обеспечивается ее техническим состоянием», — отметил Воскресенский.

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