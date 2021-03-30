Челябинск, , 12:26 — REGNUM В Челябинске 55-=-летняя женщина погибла после того, как на пешеходном переходе её сбил автомобиль. Об этом сообщили журналистам представители ГИБДД.

Инцидент произошёл 29 марта вечером в районе улицы 60-летия Октября. Женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Она скончалась на месте от полученных травм.

Водитель автомобиля скрылся, но вскоре был пойман. Уже известно, что он был пьян. Теперь ему грозит уголовное преследование за нарушение Правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель человека. Также ему предстоит ответить за оставление места ДТП.