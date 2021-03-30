Москва, , 12:26 — REGNUM Планировали купить тур по России в любом случае до объявления старта третьего этапа акции с кешбэком 39,44% граждан, приводит данные опроса Ассоциации туроператоров России (АТОР)

Еще 36,34% респондентов купили тур или размещение в отеле в период раннего бронирования без акции с кешбэком.

Не планировали поездку по России, но с объявлением акции с кешбэком купят или уже купили тур 24,22% опрошенных. Таким образом, опрос показал, что кешбэк привлек к путешествиям по России почти четверть новых туристов.

Онлайн-опрос АТОР проведён 19−26 марта. Опрошены 1440 граждан РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, третий этап туристического кешбэка за туры по России стартовал 18 марта и продлится до 30 июня 2021 года.

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