Казань, , 12:25 — REGNUM В Татарии за сутки коронавирус подтвержден у 37 человек. Таким образом, с начала наблюдения, по информации на 30 марта, зарегистрировано 19 385 случаев инфицирования. Всего побороли заболевание 16 176 пациентов, за сутки — 56 человек. За все время произошли 415 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, еще три — за минувший день, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа новых заболевших госпитализировали 14 человек, 23 — лечатся на дому. Среди жителей Казани — 13 новых носителей вируса, пять проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарию всего поступило 149 тыс. доз антиковидной вакцины. Порядка 26 тыс. доз вакцины «Спутник V» доставили в регион 28 марта.

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