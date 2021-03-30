Армянск, Крым, , 12:24 — REGNUM Под сокращения в филиале ООО «Титановые инвестиции» в Армянске Республики Крым попали 215 человек, об этом сообщил министр промышленной политики Крыма Александр Трянов.

«По этому вопросу мы «дорожную карту» завершили, понимаем конечные цифры. Все равно будем проводить контрольные встречи, чтобы понимать дальнейшее развитие ситуации. 215 человек по итогу сокращают, конфликтных вопросов нет», — сообщил Трянов «Крыминформу».

Как уточнил Трянов, часть сотрудников, попавших под сокращение, ушли на пенсию, ещё часть уже трудоустроена, в том числе на самом титановом заводе. За счёт сокращения персонала выросла средняя заработная плата на предприятии — до 38 тыс. рублей при средней по промышленности региона в 33 тыс. рублей.

О планах по сокращению персонала завода «Титановых инвестиций» в Армянске стало известно в 2020 году, причиной решения стали многомиллиардные долги. Изначально сообщалось о намерении сократить 350 сотрудников.