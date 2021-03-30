Вашингтон, , 12:24 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о том, что владеет полуавтоматической винтовкой AR-15, которую готов применять для защиты своего жилища, сообщает 29 марта The Hill.

Вопрос обладания оружием был поднят им в связи со стремлением представителей Демократической партии США ввести запрет на гражданский оборот подобного оружия.

«Я говорю сенатору [Чарльзу] Шумеру, пусть вынесет на рассмотрение Сената решение о запрете штурмового оружия. Ему и 50 голосов не получить, не говоря уже о 60», — подчеркнул он, имея в виду перевес по голосам законодателей, необходимый для принятия закона.

«У меня есть AR-15, — продолжил Грэм. — Если в Южной Каролине произойдет стихийное бедствие, когда полицейские не смогут защитить мой район, мой дом будет последним, куда придет банда, потому что я могу защитить себя. Вам не обязательно иметь AR-15, но если она у вас есть на законных основаниях, я думаю, вам следует оставить ее себе».