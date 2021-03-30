Санкт-Петербург, 30 марта, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Правительство Санкт‑Петербурга объяснило предпринимателям в сфере общепита упрощённый порядок размещения уличной мебели, который был продлён на летний период 2021 года. Самое важное заключается в том, что разрешения для размещения выносных столиков в качестве уличной мебели продолжат оформляться в заявительном, а не разрешительном порядке.

Дарья Драй ИА REGNUM Строящаяся летняя терраса ресторана

Выносные столики будут размещаться в качестве элементов благоустройства — уличной мебели. При этом разработка проекта благоустройства территории не потребуется. К уличной мебели относятся столы, скамьи, скамейки-качели, диваны, качели, софы. Упрощённый порядок размещения такой мебели при стационарных предприятиях общественного питания будет действовать в период с 1 мая по 15 октября 2021 года.

Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга начнёт принимать заявления на выдачу разрешений с 1 апреля 2021 года. Срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на размещение уличной мебели — пять рабочих дней. Результат рассмотрения заявления будет направляться на адрес электронной почты, указанный в заявлении, и размещаться в личном кабинете на сайте КИО. Предприниматели, не имеющие авторизации в личном кабинете, должны её пройти. Разрешение будет выдаваться бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале депутат Заксобрания Петербурга от «Единой России» Денис Четырбок направил обращение губернатору Александру Беглову, в котором просил закрепить упрощенный порядок согласования летних кафе.