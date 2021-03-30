Владикавказ, , 12:21 — REGNUM В Северной Осетии предъявлено обвинение в приготовлении к получению взятки заместителю министра природных ресурсов и экологии. Чиновник требовал более 300 тыс. рублей за покровительство во время проведения аукциона по покупке лесного участка для заготовки древесины, сообщили 30 марта в пресс-службе СКР по региону.

Потерпевшим от действий 46-летнего замминистра оказался один из участников аукциона — местный предприниматель. Он планировал заключить договор на покупку участка в лесном массиве с целью рубки лесных насаждений. Однако чиновник предупредил, что без его покровительства победы в аукционе тому ждать не придется. В обмен на 307 тыс. рублей замминистра был готов оказать эту услугу.

Бизнесмен согласился, и победа была у него в кармане, однако спешить оплачивать услуги заместителя главы минприроды он не спешил. Тот в течение полутора месяцев напоминал о «благодарности», пока у предпринимателя не лопнуло терпение и он не пожаловался в правоохранительные органы.

В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства совершения преступления.