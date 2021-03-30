Энгельс, Саратовская область, , 12:22 — REGNUM В городе Энгельс Саратовской области назначена доследственная проверка после падения с высоты малолетнего ребенка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службу СУ СКР по региону.

Предварительно, вечером 29 марта дети гуляли на строительной площадке, расположенной по улице 148-ой Черниговской девизии в городе Энгельс. Одна из девочек в возрасте 11 лет оступилась и упала с высоты, предположительно, третьего этажа. Ребенка экстренно госпитализировали в медучреждение.

Предстоит установить балансодержателя строящегося здания, а также лиц, которые были обязаны обеспечить охрану возводимого объекта. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

ИА REGNUM сообщало ранее, в Вологодской области возбуждено уголовное дело после падения с высоты подростка — школьник упал с пятого этажа недостроенного здания. ЧП произошло 25 марта. Группа подростков поднялась на перекрытие пятого этажа, 13-летний мальчик упал, получив тяжелые травмы.

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