Рим, , 12:21 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги прошел вакцинацию от COVID-19 с использованием препарата британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба главы итальянского правительства.

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«Председатель Совмина Марио Драги и его супруга Мария Серенелла Каппелло привились в центре вакцинации на римском вокзале Термини по календарю вакцинации, предусмотренному в столичном регионе Лацио», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем уточняется, что при прохождении главой правительства страны и его супруги вакцинации от нового заболевания использовался препарат компании AstraZeneca.

Отметим, на сегодняшний день на территории Италии выявлено в общей сложности свыше 3,544 млн носителей коронавируса.