Москва, , 12:22 — REGNUM Рост более чем на 20% числа преступления связанных со взятничеством говорит о серьезное борьбе правоохранительных органов с этим явлением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.

Комментируя данные Генпрокуратуры РФ, согласно которым в январе-феврале 2021 года количество коррупционных преступлений в России возросло на 11,8%, а фактов взяточничества на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, эксперт обратил внимание на то, что подобный рост лучше всего демонстрирует реальную борьбу с коррупцией. В то же время, по мнению юриста, преступления, связанные с экономикой и преступления, связанные со взятками, не являются чем-то особенным или исключительным.

«Вся система, построенная после развала СССР в нашей стране, связана с капиталистическим хозяйством, и мы сейчас находимся в стадии дикого накопления капитала, войны всех против всех. И большинство людей, которые идут в политику или идут во власть, они воспринимают своё место, на котором находятся, как источник получения прибыли, а не как служение народу», — заявил Краснов.

По его оценке, за период развала СССР и становления капиталистического общества экономика в России стала построена на механизмах коррупции. Именно поэтому общество периодически становится свидетелем того, что какое-то здание оценивается в одну сумму, на протяжении длительного времени строится и цена вырастает в разы.

«О чем это свидетельствует? О некомпетентности тех, кто оценивает стоимость постройки или о том, что на протяжении строительства многомерно группы или группы влияния наживаются на этом строительстве. С моей точки зрения, когда будет поставлено под контроль расходование денежных средств должностными лицами, а не только декларации о их доходах, тогда можно будет в какой-то мере объективно оценивать каким образом эти лица эти деньги добывают и каким образом расходуют», — заявил эксперт.

Также заслуженный адвокат России высказал мнение, что в РФ надо менять всю государственную систему хозяйствования, проведения тендеров, проводить чистки в правоохранительных органах, чтобы избавится от тех людей, которые строят свою жизнь не с точки зрения служения этому обществу, а строят жизнь и занимают эти должности именно для того, чтобы обогатить себя и своих партнеров по этому преступному бизнесу.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция обыскивает администрацию поселка Свердлова в Ленобласти