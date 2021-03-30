Лондон, , 12:21 — REGNUM В феврале 2021 года в Великобритании было произведено на 14% меньше машин, чем в феврале 2020 года. Об этом сообщает Британское общество автопроизводителей и автодилеров (SMMT).

В прошлом месяце британский автопром выпустил 105 008 машин. При этом с начала 2021 года объём производства в Великобритании сократился на 20,6% в годом сравнении, до 191 060 единиц.

Для внутреннего рынка было выпущено 17 689 автомобилей, что на 34,9% меньше по сравнению с прошлым годом. А вот число выпускаемых автомобилей на экспорт сократилось на 8,1% (до 87 319 единиц). Однако производство гибридных моделей и электромобилей подскочило на 25,3% (до 23 019 единиц).

В SMMT отметили, что производство автомобилей в Великобритании падает уже восемнадцатый месяц подряд. Там связывают это с влиянием пандемии.

Напомним, выпуск машин в Испании в феврале 2021 года сократился на 17,3% из-за снижения спроса и нехватки микрочипов.

Читайте также: Эксперты оценили падение производства автомобилей в России за 2020 год