Оренбург, , 12:19 — REGNUM В Оренбурге ожидают приезд министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова и министра экологии и природных ресурсов Казахстана Магзума Мирзагалиева. Планируется, что главы министерств посетят регион 31 марта, сообщают СМИ.

В столице Оренбургской области министры России и Казахстана вместе с губернатором Оренбуржья Денисом Паслером рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества двух государств в природоохранной сфере. В частности, на совещании обсудят реализацию Программы российско-казахстанского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал.

Стоит отметить, в октябре 2020 года в рамках рабочей поездки теперь уже экс-министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина в Оренбуржье также поднимались вопросы сохранения экосистемы бассейна реки Урал.