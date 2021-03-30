Джакарта, , 12:19 — REGNUM Десятки владельцев караоке-заведений в столице Индонезии просят власти открыть заведения во время пандемии, сообщает CNN Indonesia.

«На сегодняшний день 79 караоке-предприятий / торговых точек подали заявки, 41 заявка была рассмотрена. На сегодняшний день ни одна из заявок не была одобрена», — заявил глава туристической индустрии Джакарты Бамбанг Исмади.

Как сообщало ИА REGNUM, восхождение на вулкан Семеру в Восточной Яве откроют 1 апреля 2021 года после закрытия тропы в конце 2020 года.

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