Омск, , 12:18 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались четыре человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 30 марта в оперативном штабе региона.

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За всё время в Омской области умерли 1322 пациента с SARS-CoV-2, уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 марта в регионе выявлено 43 683 носителя коронавируса, выздоровели 35 663 человека.

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