Уфа, , 12:27 — REGNUM Система организации конкурсных процедур по капитальному ремонту домов в Башкирии показала свою неэффективность. Об этом 30 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

Хабиров отметил, что от жителей республики поступают многочисленные жалобы на качество проведённого ремонта в многоквартирных домах. О ситуации, сложившейся в этой сфере в республике, он рассказал на примере компании «Стройресурс».

Глава республики сообщил, в прошлом году этот подрядчик выиграл тендер на капремонт крыш и выставил их на субподряды, поскольку у компании не было своих рабочих и техники. При этом ни одно предприятие не решилось взять обязательства по выполнению этих работ.

Хабиров отметил, что тогда руководство «Стройресурс» приняло на работу низкоквалифицированных рабочих для ремонта крыш. В Стерлитамаке эти рабочие летом вскрыли 11 крыш домов.

«При этом на работах было задействовано всего 15 человек, которые постоянно перемещались между объектами», — сообщил Хабиров.

Он также отметил, что в итоге все 11 домов стояли без крыш во время дождей. В результате было затоплено 130 квартир, а ремонт крыш с грубейшими нарушениями проходил до октября — декабря прошлого года.

«Я то предполагал, что выигрывают крупные подрядчики и потом берут на субподряд местные команды и работают. Но в результате так не получается. Эта система оказалась не эффективна», — заявил Хабиров.

В связи с этим он дал поручение заместителю руководителя администрации главы Башкирии Ринату Баширову разработать предложения по наведению порядка в сфере капительного ремонта домов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены отремонтировать в 2021 году более 300 подъездов.