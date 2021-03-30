Москва, , 12:18 — REGNUM Московские центральные диаметры (МЦД) за сутки перевезли 575 тысяч пассажиров, сообщили 30 марта в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Данный показатель стал максимальным за всё время работы диаметров, отметили в пресс-службе. Предыдущий рекорд был установлен ещё до пандемии — 568 тысяч поездок за сутки.

Уточняется, что второй диаметр популярнее первого — 321 тысяча и 254 тысячи пассажиров соответственно.

«За неделю пассажиропоток вырос на целых 10%. МЦД не только смогли первыми полностью восстановить пассажиропоток после пандемии, но и установили новый рекорд, в очередной раз показав актуальность для жителей Москвы и ближнего Подмосковья», — прокомментировал результаты вице-мэр столицы Максим Ликсутов.