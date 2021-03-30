Ростов-на-Дону, , 12:17 — REGNUM Ещё около трёх тысяч жителей Ростовской области приняли участие в прививочной кампании от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 30 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

«На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделал 124 691 человек, за сутки — 2 920. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 90 907 человек, за сутки — 1 588», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что антиковидная вакцина поступает на Дон нерегулярно. При этом проблем с получением второй дозы препарата в Ростовской области не наблюдается.

Читайте ранее в этом сюжете: 121,7 тыс. жителей Ростовской области сделали прививку от COVID-19