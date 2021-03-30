Нижний Новгород, , 12:17 — REGNUM В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело о коррупции сотрудников транспортной полиции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России 30 марта, под подозрение во взяточничестве попали сотрудники из числа руководящего состава Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте.

Им предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

«Следствием установлено, что подозреваемые в декабре 2020 года получили в качестве взятки более 1 млн рублей с части денежных средств, полагающихся в виде премии сотрудникам отдела полиции, в размере от 10 000 до 15 000 рублей с каждого». — уточнили в следственном управлении.

Вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения будет решён в ближайшее время.

Добавим, что в настоящее время начальник нижегородского линейного управления МВД России на транспорте полковник полиции Алексей Епишин уже задержан. По данным телеграмм-канала «Опер пишет», сотрудники ФСБ и Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ задержали его, когда он выходил из дома.

Также в числе подозреваемых заместитель начальника управления Антон Емелин, заместитель начальника Дмитрий Свистунов, начальник отдела кадров Вафа Арифуллин, командир батальона ППС Владимир Мищенко.