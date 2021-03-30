Екатеринбург, , 12:18 — REGNUM Законодательное собрание Свердловской области приняло уже второй законопроект о реновации в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В проекте закона предусматривается, что попавшие в программу реновации объекты должны быть отражены в генпланах муниципалитетов и схемах территориального планирования. Решение относится как к объектам регионального, так и местного значения, относящиеся к сфере комплексного развития территории (КРТ).

За принятие законопроекта проголосовало большинство парламентариев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе приняли «рамочный» законопроект о КРТ.

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