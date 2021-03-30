Кострома, 30 марта, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Костромской области бывшего сотрудника Федеральной службы судебных приставов будут судить за присвоение чужого имущества. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Https://fssp.gov.ru Удостоверение

По версии следствия, в 2017 году на вещи должника из Волгореченска был наложен арест. Пристав не занималась этим делом, нонезаконно изъяла телевизор и ноутбук должника.

Чтобы скрыть факт превышения должностных полномочий, в 2018 году обвиняемая вынесла фиктивное постановление об окончании производства. В качестве причины она указала невозможность установить местонахождение мужчины и удалила из базы данных сведения о наложении ареста.

Уголовное дело, возбужденное по статье «Превышение должностных полномочий» направлено в суд. Если вина женщины будет доказана, ей грозит до 4 лет лишения свободы.